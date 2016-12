«Je suis un grand nostalgique»

Les années passent et Le party des Fêtes à Lapointe revient toujours, le 31 décembre au soir. Grand nostalgique dans l’âme, Éric Lapointe ne se passerait pas de cette tradition qui dure depuis déjà une quinzaine d’années. Le Journal est allé rencontrer le rockeur dans le condo qu’il loue temporairement dans le Vieux-Montréal.

«Je ne sais pas. Tous les ans, je me dis qu’il faudrait que je le fasse. Mais un album de Noël, il faut que tu le fasses pendant l’été... Je suis occupé et ça ne me tente pas de chanter des tounes de Noël l’été! (rires) Je me suis interrogé plein de fois sur quel type d’album de Noël je ferais. Tout le monde y va de sa formule. Ça reste dans mes projets de me «payer la traite». Si je le fais, c’est sûr que je vais faire un album dénudé où je vais chanter bas. Un album qui s’écoute bien en soupant et qui ne dérange pas personne! Un album d’atmosphère, de nostalgie.»

«Comme je ne voulais pas recevoir ici, j’ai emprunté la maison de Rosie Yale et Franco Nuovo, qui seront partis en vacances dans le Sud. Je vais recevoir ma famille chez des amis! Le but, c’est d’avoir le plus d’enfants possible. Avec mes frères et cousins, on comptabilise entre 15 et 20 enfants. C’est ça, Noël. Ce n’est pas une beuverie. C’est ce soir-là où je ne bois pas! (rires)»

Le party des Fêtes à Lapointe aura lieu le 31 décembre au Métropolis. Travis Cormier, Hugo Lapointe et QW4RTZ seront les invités. Pour les détails: ericlapointe.com.