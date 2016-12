Joyeux Noël tout le monde !

C’est probablement ma chronique préférée de l’année, celle où j’ai l’occasion de vous souhaiter un Joyeux Noël — et je le fais en toute sincérité. J’adore ce temps de l’année, même si les grogneux de Noël sont toujours prêts à gâcher l’esprit des Fêtes.

Avec le temps, je me rends compte que le niveau de bonheur est simplement une question de perception. De mon côté, ça commence par comment j’ai survécu à mon magasinage. On convient que d’affronter la cohue des centres d’achats en décembre, c’est un peu comme un banc de saumons qui remonte la rivière pour aller pondre ses œufs.

Cette année, j’ai changé ma stratégie. On a débarqué dans les tranchées en gang de boys. On s’est tenus par les coudes comme une équipe de rugby en avançant dans les allées. C’était la seule façon de survivre à l’avantage numérique féminin qui sait juste trop comment patiner sur cette surface.

Ah oui, avant de l’oublier; est-ce qu’on peut passer une loi qui rendrait obligatoire de se mettre du déodorant quand tu magasines à Noël? Je vous confirme que, clairement, y en a qui se négligent. Ou bien c’est leur stratégie à eux pour éloigner les autres et magasiner en paix.

Si c’est le cas, bien joué!

Où passer Noël ?

Ensuite, c’est le même combat chaque année: «On va passer Noël chez qui?» Ça, et, bien sûr, qui on invite, et la maudite liste de qui on est obligé d’inviter. La bonne réponse à la dernière question, c’est: personne!

À Noël, je te donne la permission d’être égoïste. Le reste de l’année est déjà difficile avec tout ce qu’on a à faire, là on a le droit d’en profiter. Anyway, cette gang-là qui va chialer si tu ne les invites pas, va chialer même si tu les invites. Y vont trouver la farce moins bonne que l’année passée ou le sapin plus petit... Out!

Maintenant, parlons d’un dossier plus triste et plus lourd. La prise d’otage des enfants par les couples séparés. Il y a toujours une gang de frustrés, autant des hommes que des femmes, qui se servent de ce temps de l’année pour se venger de l’autre, et, sérieux, c’est de loin le geste le plus égoïste que tu ne peux pas poser.

Gâcher le Noël de tes enfants parce que t’es pas capable de mettre ton orgueil de côté, c’est simplement ignoble. Respire par le nez, va prendre une marche ou, encore mieux, étends-toi devant quelqu’un qui prend des notes quand tu parles, mais règle ça.

Encore pire, ce sont les nouveaux conjoints ou conjointes qui te font sentir comme si tu devais choisir entre tes enfants ou eux. Ça va le festival de l’insécurité? Pour qui tu te prends pour imposer ça à quelqu’un que, supposément, tu aimes? Et si c’est toi qui subis ça, je te confirme que t’es pas avec la bonne personne. Passe à un autre appel.

Les règlements de Noël sont simples :

1. Si t’as des enfants, assure-toi qu’ils aient le sourire aux lèvres plus que de leur fournir des gros cadeaux. Demande-moi pas ce que j’ai reçu quand j’avais sept ans, je ne m’en souviens pas, mais je me souviens encore des moments magiques que j’ai passés.

2. Si quelqu’un te tape sur les nerfs ou complique ta vie: Out! Et tu vas vite voir un sourire revenir sur ton visage. La vie est trop courte pour la passer avec du monde qui t’énerve.

3. Et pour finir, oublie pas les biscuits et le verre de lait du père Noël, car oui, je te confirme que le bonhomme existe pour vrai!