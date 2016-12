Justin Trudeau: la honte

Et quand je dis «commenter», je suis généreux, j’enjolive la réalité.

Juste 140 caractères, pour un attentat majeur qui visait l’une des plus grandes capitales au monde!

Par contre, lorsque Fidel Castro («Mon ami Fidel», comme le chantait Robert Charlebois) a passé l’arme à gauche, notre Justin national a réagi tout de suite, et longuement, en plus.

On parle ici d’un dictateur qui a foutu des homosexuels, des journalistes et ses adversaires politiques en prison...

Un tyran crève la bouche ouverte? Justin Kumbaya Trudeau réagit dans la minute et multiplie les louanges sur le disparu.

Et il n’a même pas le courage de nommer le mot «islamiste».

Comme si cet attentat avait été commandité et exécuté par des bouddhistes, des raëliens ou des pentecôtistes!

Dénoncer la «culture du viol» des mâles québécois, pas de problème, on fonce, on y va, on ne ménage pas nos mots!