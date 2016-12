Le Canada a appris de ses erreurs

Plutôt que de rayer les gros canons de l’alignement durant les matchs au camp de sélection et au fil des rencontres du calendrier préparatoire comme ils l’avaient fait en décembre 2015, ils ont utilisé tous leurs effectifs. Pas question de multiplier les points d’interrogation et de mêler les cartes avec de nombreuses combinaisons de trio.

Dominique Ducharme et ses adjoints ont opté pour la stabilité afin de créer une chimie rapide au sein du groupe. Hormis de petits ajustements ici et là, les lignes d’attaque et les paires à la ligne bleue se sont cimentées.