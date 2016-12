Le plus dur combat d’Alain Bonnamie

Alain Bonnamie a remporté la majorité de ses combats durant sa carrière de boxeur et de kick-boxeur, mais celui qu’il livre aujourd’hui est le plus important de tous.

Bonnamie affronte un adversaire redoutable, la maladie de Parkinson, qui l’afflige depuis maintenant deux ans.

Ça ne l’empêche pas de continuer de donner ses cours d’arts martiaux et de yoga aux trois studios Breathe dont il est copropriétaire.

Les amateurs de boxe, du moins ceux qui sont âgés de 40 ans et plus, n’ont pas oublié que Bonnamie était devenu célèbre sur la scène locale en octobre 1990 en infligeant une première défaite à Dave Hilton.

À 52 ans, malgré la maladie, Bonnamie est dans une belle forme physique. Bien sûr, ses mains tremblent à l’occasion, mais il surmonte bien ce handicap.

«J’affiche le même poids que durant ma carrière, dit-il fièrement. Je m’entraîne tous les jours et je ne peux m’imaginer le moment où j’arrêterai. Je vais probablement mourir vêtu d’un kimono, dans un gymnase!»

Comme un samouraï

Il lance cette boutade en souriant. Bonnamie n’a peur de rien. Le qualificatif de combattant lui colle à la peau. On pourrait même dire que cet expert des arts martiaux est une sorte de samouraï des temps modernes.

C’est fou ce que Bonnamie a dû surmonter comme épreuves au cours de sa carrière. Il a été opéré sept fois à l’œil droit pour une déchirure à la rétine. Il a une côte fracturée qui n’a jamais guéri. Il a le nez amoché. Il a subi une fracture de l’étrier de l’oreille à son dernier combat dans le ring en 2004.

Depuis qu’il est à la retraite, Bonnamie a été victime d’un AVC, il y a trois ans, en raison d’une malformation cardiaque dont il ignorait la nature. Et c’était avant d’apprendre qu’il est atteint du Parkinson, une maladie neurodégénérative.

Bonnamie n’est toutefois pas du genre à s’apitoyer sur son sort. Il a répondu avec grand plaisir à nos questions.

Tu étais perçu comme un courageux combattant, respecté par tout le monde. Comment fais-tu pour garder le moral en subissant les effets de la maladie de Parkinson ?

«J’ai la chance d’être très bien entouré sur le plan familial, avec Alexandra et nos trois enfants. Et j’aime toujours enseigner les arts martiaux. Ça me garde actif. Je perçois cette maladie comme un autre combat que je dois remporter, comme un autre adversaire que je dois knockouter. Je suis persuadé que je réussirai à me débarrasser de ce trouble-là, même si les médecins ne croient pas en mes chances. Je les ferai mentir, comme j’ai fait mentir ceux qui ne croyaient pas en moi comme boxeur. La maladie n’aura pas le dessus.»

Existe-t-il un remède pour enrayer cette maladie dégénérative ?

«La médecine n’en a pas encore trouvé. On prescrit des médicaments aux gens atteints du Parkinson, mais je ne veux rien savoir de cela. Je m’inspire plutôt de l’Américain Howard Shifke, qui a combattu avec succès cette maladie sans l’aide de médicaments. Il ne souffre plus d’aucun symptôme aujourd’hui. Je sais que je peux y parvenir moi aussi. Je fais davantage confiance à la médecine chinoise, à l’acupuncture. Après quelques mois, les médecins au Québec croyaient que j’allais les implorer de me prescrire des médicaments, mais je n’en prends pas. Je suis fier de cela.»

Crois-tu que les commotions cérébrales subies au cours de ta carrière ont pu entraîner cette maladie ?

«Ma mère est atteinte du Parkinson et elle n’a jamais mis des gants de boxe! Je crois vraiment que c’est héréditaire, même si le fait d’avoir encaissé des coups à la tête n’a pas dû aider les choses.»

Peux-tu nous parler de l’accident vasculaire cérébral qui t’a terrassé en novembre 2013 ?

«J’étais en train de lire le journal à la maison lorsque tout s’est mis à tourner dans ma tête. Je suis parvenu à ramper jusqu’au divan et ça regardait mal. Heureusement, mon épouse a téléphoné au même moment. Elle a vite composé le 911 et on m’a transporté à l’hôpital. J’ai subi une opération au cœur quelques semaines plus tard. Je me souviens que j’entendais les chirurgiens parler entre eux durant l’intervention chirurgicale. En refermant le trou que j’avais dans l’une des parois, un médecin a dit qu’il n’en revenait pas que j’avais pu faire carrière à la boxe tout en souffrant de cette malformation cardiaque.»

Avais-tu remarqué que quelque chose clochait durant tes combats puisque ton cœur ne recevait pas suffisamment d’oxygène ?

«Oui, lors du combat contre Raul Marquez en janvier 1995 en Louisiane, j’ai cru que j’allais mourir dans l’arène avant de m’incliner en 10 rounds contre ce boxeur qui a déjà été champion du monde. Je n’avais plus d’énergie. Je luttais pour survivre.»

Comment as-tu réagi en 2014 lorsque les médecins t’ont annoncé que tu souffrais du Parkinson ?

«On m’avait confirmé que je n’allais garder aucune séquelle de mon AVC lorsque je leur ai mentionné que je ressentais un tremblement dans mon avant-bras gauche. J’ai subi des tests et on m’a annoncé le diagnostic. Ce fut difficile à accepter au départ, mais j’ai refusé de me décourager. J’ai fait une croix sur tout ce qui n’est pas bon pour la santé, comme l’alcool, le sucre, les croustilles, la caféine et la viande rouge, et ça m’aide énormément. Je m’entraîne beaucoup afin de m’assurer que ma coordination demeure bonne.»

Quelle fut la réaction de tes enfants en apprenant que leur père est aux prises avec cette maladie ?

«Je pense qu’ils sont fiers de ma ténacité. Je veux leur démontrer que ça ne sert à rien de s’apitoyer sur son sort. Je mène ce combat pour eux, car ils sauront comment traiter la maladie si jamais ils en sont atteints. Ils s’entraînent régulièrement eux aussi, tout en prenant leurs études au sérieux.»

De quel combat es-tu le plus fier ?

«Assurément de ma victoire aux dépens de Dave Hilton le 25 octobre 1990 au Forum. Les amateurs ne pariaient pas sur les chances de victoire de Hilton, mais plutôt à savoir à quel round il allait m’envoyer au tapis. Au sixième, c’est lui qui avait été forcé de mettre un genou au sol. Je suis fier aussi d’avoir occupé le top 10 dans les classements mondiaux à la boxe, au kick-boxing et au karaté. Peu d’athlètes ont réussi ça dans le monde.»

As-tu des regrets ?

«J’en ai un seul. J’aurais dû attendre de devenir champion du monde de ma catégorie en kick-boxing (il était classé au quatrième rang) avant d’accepter l’offre de Régis Lévesque de remplacer au pied levé Dave Hilton pour un combat contre Hector Rosario en novembre 1988. J’avais été séduit par la bourse de 10 000 $, moi qui n’avais jamais touché plus de 2800 $ pour un combat en kick-boxing. Je me souviens que Régis me reprochait de me montrer trop gentil lorsqu’on me questionnait au sujet de mes adversaires. Je provenais de l’univers des arts martiaux, où on nous enseigne le respect. André Gilbert, mon mentor, m’avait transmis ça.»

Il nous arrive de croiser d’anciens boxeurs qui disposent de très peu d’argent une fois à la retraite. Comment as-tu fait pour te retrouver propriétaire de trois studios de yoga et d’arts martiaux qui fonctionnent très bien ?

«En travaillant d’arrache-pied, six jours par semaine, à donner des cours d’arts martiaux. Mon épouse a la bosse des affaires, elle qui est diplômée en marketing, et ça me permet de concentrer mon attention sur la clientèle. On se complète très bien. Je n’ai jamais cessé de donner des cours de karaté. Il y a des gens qui en font avec moi depuis 30 ans.»

