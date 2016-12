Le Québec et sa cuisine

L’engouement pour la cuisine ne se dément pas. À notre époque où les livres subissent une baisse considérable dans les ventes, les ouvrages de cuisine battent des records. De même pour les émissions consacrées à la bouffe. Sans jeu de mots, l’on peut dire qu’on en fait une indigestion.

Cette folie culinaire marque notre époque. Les grands chefs de la gastronomie mondiale sont devenus des superstars­­ et aucun chef d’État ne peut compétitionner avec leur popularité.

Cette sacralisation de l’art culinaire attire désormais les hommes trop heureux de prendre les commandes dans leur propre cuisine familiale­­. La cuisine de nos mères est devenue la cuisine de nos pères. Nombre de jeunes femmes ont délaissé les chaudrons pour leur profession alors que leurs maris prennent du galon­­ en préparant un rôti.

Les hommes dans la cuisine

Je connais nombre de filles dans la vingtaine qui ne savent pas cuire un œuf et qui s’accommodent plutôt du partage des tâches, dont celle de cuisiner relève désormais de leur mari ou conjoint. Les mères et grands-mères ne tiraient aucune gloire personnelle à cuisiner quotidiennement. Cette activité ne valorisait pas socialement les femmes. Mais les nouveaux hommes cordons-bleus ont, eux, une aura particulière du fait qu’ils mitonnent des plats compliqués et souvent délicieux.

À vrai dire, l’appropriation – le mot n’est pas trop fort – de la cuisine par des hommes, la grande comme la routinière, illustre l’évolution des rôles des deux sexes. La présence masculine entraîne une gratification supplémentaire: un vrai homme moderne sait cuisiner. C’est chic et c’est tendance. Et une authentique femme moderne a les moyens de s’offrir des restaurants gastronomiques. Elle possède une cuisine-laboratoire dans son appartement, mais laisse souvent son conjoint «s’amuser» à préparer des repas événements. Déjà le phénomène se vérifiait dans le film de Denys Arcand­­, Le déclin de l’empire américain, sorti en 1986, où un des personnages masculins cuisinait un savant koulibiac de saumon.

La cuisine d’antan

Pendant cette période des Fêtes, les fourneaux vont rougir. Et à cette occasion, les Québécois sont départagés entre tradition et tendance. Nous sommes très nombreux à rêver de la cuisine de notre enfance. De la dinde, non pas fourrée aux marrons, mais avec la bonne farce au porc parfumé à la sarriette, du ragoût de boulettes et de pattes de cochon gavées de gingembre et de cannelle. Sans oublier les tartes, les vraies, cuites maison par les grands-mères ou les tantes encore­­ bien vivantes, et ayant le goût du bon vieux temps.

Cette plongée culinaire dans la nostalgie nous ramène à nos racines. Elle est liée à notre identité. Dans un pays d’une froidure extrême, les plats traditionnels­­ répondent à un besoin. Plus que les sushis, les salades ou les tacos­­, on en conviendra.

La légende veut que le dernier trait culturel à disparaître pour un peuple en extinction, ce ne soit pas la langue, mais la cuisine traditionnelle. Au Québec, comme partout en Occident, la cuisine s’est aussi métissée. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire.

À Noël, les Québécois de souche, par ailleurs friands de cuisines asiatique, italienne et arabe, veulent communier consciemment ou pas avec une sensibilité du terroir. Alors, que les tourtières envahissent nos tables!

Joyeux Noël à tous les lecteurs gourmands !