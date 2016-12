Les méritas 2016

En cette fin d’année, je distribue généreusement les méritas aux gens de la scène politique qui se sont démarqués. Comme les enfants qui n’ont pas été sages sont susceptibles d’être déçus par le père Noël, les oubliés dans ma liste peuvent toujours rêver de faire mieux... l’an prochain.

Jean-François Lisée. Méritas de l’ascension de l’année. Il y a un an, son profil public était bas. Loin des gens, maladroit avec ses collègues, il n’avait rien d’un chef en devenir. Et pourtant... Le voici chef et grand gagnant des plus récentes partielles.

Gaétan Barrette. Méritas de la visibilité. Si vous faites le bilan de chacun des mois de 2016, vous en trouverez quelques-uns où le ministre de la Santé a été plus visible que son chef. Il prend à bras-le-corps tous les dossiers, il n’en laisse pas beaucoup aux fonctionnaires. L’épisode de la dégustation de bouffe de CHSLD nous a rappelé sa capacité à frapper l’imaginaire et à faire parler de lui.

Simon Jolin-Barrette. Recrue de l’année. C’est un nouveau nom à apprendre en politique québécoise. Le jeune député de la CAQ avait déjà accompli un exploit en arrachant au PQ la très souverainiste circonscription de Borduas. En 2016, il a démontré de l’aplomb et de la pertinence dans les dossiers de la justice et de l’intégrité. Il parle franc sans essayer de trop en mettre. Généralement efficace.

Sébastien Proulx. Méritas de la jonglerie. La Famille et l’Éducation, deux énormes ministères. Lorsque monsieur Couillard les lui a confiés, de nombreuses crises sévissaient dans ces deux domaines. La probabilité était qu’en jonglant avec autant de balles, il en laisserait rouler plusieurs par terre. Eh non! Rien échappé. Exercera-t-il maintenant le grand leadership attendu depuis si longtemps en Éducation? À suivre.

Pascal Bérubé. Méritas du flair. Après avoir annoncé trois fois qu’il ne se mêlerait pas de la course, le député péquiste de Matane a rejoint Jean-François Lisée à un moment crucial. A-t-il senti le vent tourner ou a-t-il aidé le vent à tourner? Un peu des deux, selon moi. Résultat, il est promu leader parlementaire de sa formation.

Ralph Goodale. Méritas Gardien du fort. Les questions de sécurité ne semblent pas être la force du toujours positif Justin Trudeau. Face à la menace terroriste ou dans la sélection des réfugiés, le vieux routier Goodale apparaît comme une force rassurante. Je suis convaincu que sa sagesse se fait aussi entendre au Conseil des ministres.

Alexandre Boulerice. Méritas Gardien du petit fort. Le NPD a eu une année extrêmement difficile: le chef Mulcair se fait montrer la porte et le Parti libéral vole son programme. Dans ce désert, le député Boulerice parvient encore à faire résonner le message néo-démocrate au Québec et demeure combatif.

Rona Ambrose. Méritas Surprise de l’année. Nous savions que la chef par intérim des conservateurs avait du talent. Mais elle a pris son rôle au sérieux, elle a performé mieux que prévu. Tellement que certains, en cours d’année, ont voulu la pousser à devenir la véritable chef. Elle ne veut rien savoir.