L’exemple de Paul Byron

Les petits joueurs qui désirent faire carrière dans le hockey ont de plus en plus d’exemples leur permettant de croire en leur rêve, et le Canadien de Montréal leur en fournit un autre cette saison en Paul Byron.

Les louanges fusent de partout envers le fougueux attaquant de 5 pi 9 po et 160 lb. D’ailleurs, on ne comprend toujours pas ce qui a pu motiver les Flames de Calgary à le placer au ballottage. Ne comparons pas les deux joueurs, mais force est d’admettre que l’histoire de Byron ressemble drôlement à celle de Martin St-Louis qui, lui aussi, n’avait pas réussi à convaincre les Flames de son potentiel!

Motivation

La force d’un joueur comme Paul Byron, c’est qu’il a dû travailler plus fort que tout le monde pour se rendre où il est aujourd’hui. Toute sa vie, il a entendu le même refrain, qu’il était petit et qu’il aurait à mériter sa place.

Tout ça devient donc une habitude pour ces joueurs à petit gabarit. Je dirais même que ça devient une motivation.

Il est clair qu’en arrière-pensée, Byron n’attendait que l’occasion de se faire valoir sur un trio offensif et en avantage numérique. Il savait ce dont il était capable et de penser que l’entraîneur, lui, ne le savait pas à 100 % devait constituer un élément motivateur incroyable.

Et force est d’admettre que depuis que Michel Therrien lui a offert cette fameuse chance, il n’a pas déçu. Sa rapidité, sa lecture du jeu, sa façon de distribuer la rondelle et de se positionner font de lui un joueur dangereux, sans parler de son travail en désavantage numérique.

Il est vrai qu’il a profité de la blessure de certains éléments clés pour s’immiscer dans le top 6 du Canadien. Mais ne soyez pas surpris s’il demeure au sein de l’un des deux premiers trios lorsque tout le monde sera en santé.

Une baisse de régime ?

Les mauvaises langues diront que ce n’est que passager, que la production offensive de Byron diminuera inévitablement d’ici la fin de la saison.

Je me dois d’être en désaccord avec ces affirmations. Selon moi, la façon dont l’utilise Michel Therrien lui permettra de maintenir le même rythme.

Les temps ont changé et, au temps où je dirigeais dans la LNH, il était beaucoup plus rare qu’on offre une journée de congé à nos joueurs. En fait, c’est eux qui demandaient à être sur la patinoire, car c’était leur manière principale de demeurer en forme.

Aujourd’hui, les joueurs sont tous en bonne condition physique, ce qui permet aux entraîneurs de gérer leurs entraînements afin de s’assurer qu’ils maintiennent un niveau d’énergie maximal durant les matchs.

L’incident Price ?

Dans un autre ordre d’idées, Carey Price a fait une erreur lorsqu’il a foudroyé Michel Therrien du regard quand ce dernier l’a retiré du match contre les Sharks de San Jose. Je suis convaincu qu’il le sait et qu’il ne la répétera plus jamais. Des joueurs de sa trempe ne commettent jamais la même erreur deux fois.

Il faut d’ailleurs comprendre ce que Michel Therrien a fait en prenant cette décision. Ce n’était pas dirigé vers un seul individu, il a pensé au bien de l’équipe.

Et ça, je suis convaincu que les joueurs l’ont saisi.

- Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Bergevin a la paix

Même s’il y a plusieurs absents chez le Canadien, la façon dont joue l’équipe permet à Marc Bergevin de travailler sans pression. Il n’a pas le besoin d’améliorer l’équipe immédiatement et peut prendre son temps, et se pencher attentivement sur chacun des dossiers devant lui.

Il est clair que le directeur général du Tricolore travaille activement à ajouter des éléments permettant au Canadien de faire un bout de chemin en séries. Après la pause de Noël, il faudra suivre attentivement ce que feront les équipes qui semblent déjà éliminées: Colorado, Arizona et Vancouver dans l’Ouest, ainsi que les Islanders, les Devils, les Maple Leafs, les Red Wings, les Sabres et les Hurricanes dans l’Est. Voici quelques équipes qui pourraient être de bons partenaires de danse pour le Canadien.

Aucun point aux perdants

Sidney Crosby s’est dit en faveur d’un système de pointage qui donnerait trois points à une équipe qui gagne en temps réglementaire. Selon moi, il est important de trouver un moyen d’éviter que les équipes se servent des dix dernières minutes d’un match au pointage égal pour s’assurer d’un point.

On s’assure de ne pas causer de revirements, surtout sur la route, afin de partir avec au moins un point de classement. Je ne suis pas totalement en désaccord avec le capitaine des Penguins, mais je crois qu’on ne devrait tout simplement pas donner de point à une équipe qui perd, que ce soit en temps régulier, en prolongation ou en tirs de barrage. Tu perds, c’est zéro!

Noël et Nordiques

En cette veille de Noël, je tiens à souhaiter à tous les lecteurs du Journal et aux amateurs de sport de Joyeuses fêtes en compagnie de leurs proches. Gens de Québec, gardez espoir!

Les commentaires du maire Labeaume la semaine dernière, lui qui a garanti à 100 % un retour éventuel des Nordiques dans la Vieille Capitale, ont de quoi raviver votre optimisme. Si le maire le dit, je me dois de le croire.