Montréal dans tous ses éclats

À l’aube de l’année 2017 et du 375e anniversaire de Montréal, la métropole brille déjà de mille feux et les nombreuses œuvres lumineuses réchauffent les cœurs. La Biosphère de l’Île Sainte-Hélène n’aura jamais été si belle, le Mont-Royal explose de couleurs grâce à l’œuvre Aurores Montréal de l’artiste Marc Séguin, d’un bout à l’autre du Vieux-Montréal se trouve le parcours historique Cité Mémoire, le Quartier des spectacles propose sa 7e édition de Luminothérapie, sans oublier le «vilain sapin» du Grand Marché de Noël qui vole la vedette devant la Place des Arts. Plusieurs icônes et édifices de la ville s’illumineront aussi pour 2017, dont le mât du Stade et l’Oratoire Saint-Joseph, ainsi que le pont Jacques-Cartier.

♦ L’illumination interactive du pont Jacques-Cartier sera inaugurée le 17 mai à l’occasion de la journée anniversaire de la fondation de Montréal. Elle aura une durée d’au moins dix ans.

♦ Des œuvres d’éditions précédentes de Luminothérapie sont en ce moment présentées dans cinq villes européennes et nord-américaines, dont Londres et Bruxelles. Le Partenariat du Quartier des spectacles se positionne comme un leader dans le domaine.