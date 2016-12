Pourquoi tant de mauvais gags?

Comédie avec James Franco, Bryan Cranston et Zoey Deutch, Pourquoi lui? ne fait malheureusement pas beaucoup rire.

Le «lui» du titre, c’est Laird Mayhew (James Franco), un jeune homme d’affaires de Silicon Valley, multimillionnaire. C’est le petit ami de Stephanie Fleming (Zoey Deutch), jeune universitaire qui a invité ses parents, Ned (Bryan Cranston) et Barb (Megan Mullally) et son frère cadet Scotty (Griffin Gluck) en Californie pour Noël afin de leur présenter son amoureux.

Le problème, c’est que Laird n’est pas le plus conventionnel des petits amis. Il a des tatouages, il est riche comme Crésus, sacre énormément, et n’a aucun sens des convenances.

Long et vulgaire

Dès le début, Pouquoi lui? est un festival d’humour et de gags éculés. Sexe, nudité, vulgarité et scatologie sont au nombre des plaisanteries qui lassent bien vite.

Malheureusement pour nous, les 111 minutes de cette comédie à saveur de Noël passent bien trop lentement et ne justifient en rien une sortie au cinéma et le paiement d’un billet à plein tarif. Si vous voulez vraiment y jeter un œil, attendez donc que ce titre soit disponible via les différents services de commande de votre câblodistributeur. Votre porte-monnaie ne s’en portera que mieux.

Pourquoi lui?

★★