Trophées des lecteurs

Tous les adeptes sont heureux lorsqu’ils réussissent à attraper les poissons et gibiers convoités. Trois fois l’an, je publie quelques photos de passionnés comme vous, soit à la fête des Mères et des Pères, puis durant le temps des Fêtes. Vous pouvez, vous aussi, me faire parvenir les vôtres, en bonne résolution, par courriel à patrick.campeau@quebecormedia.com. N’oubliez pas d’accompagner le tout d’anecdotes intéressantes.

Voici donc de beaux spécimens déjoués par certains de nos lecteurs:

De tous les jeunes fervents que j’ai rencontrés au fil du temps, celui qui m’a le plus impressionné par ses connaissances et son savoir-faire est Greg Henrie. Ce garçon de neuf ans manie aussi bien le lancer léger que le lourd. On le voit ici avec un achigan qu’il a capturé avec un devon de suspension qu’on ramène par saccades.

Alors qu’il attendait patiemment non loin d’un site qu’il avait appâté dans la région de Brownsburg-Chatham, Jean-Louis Pitre, de Saint-Eustache, a eu l’agréable surprise de voir ce superbe chevreuil coiffé d’un panache de neuf pointes se pointer à l’horizon. Un coup précis de 30-06 lui a permis de récolter ce beau cervidé.

À 16 h 44, lors de sa troisième journée de chasse à vie, Lise Richard, de Boucherville, a exécuté un tir parfait avec son arbalète sur son premier chevreuil, alors que ce dernier était en mouvement. Malgré l’excitation du moment, elle a pris une profonde respiration et elle a appuyé sur la détente. Michel Roy était drôlement fier de sa compagne!

Claude Nobert, de Sherbrooke, et Claude Cormier, de Drummondville, taquinent les percidés depuis plus de trois décennies ensemble. Leur endroit préféré pour la capture de beaux dorés est le lac Mistassini. Bien que la plupart des techniques fonctionnent bien, ils aiment se servir de têtes plombées légères garnies d’un Mister Twister bleu.

Les frères Frédérick, Pascal et Laurent Marin, de la Rive-Nord, n’ont pas souvent l’occasion de pêcher ensem­ble. L’été dernier, Pascal a amené ses deux frangins au lac Saint-François, dans le coin de Saint-Anicet. Ils ont capturé ces grandes bouches à proximité d’un escarpement situé le long d’un chenail secondaire avec des poissons-nageurs.

Jean-Marie Dionne, de Laval, était drôlement fier de son frère Daniel lorsqu’il a capturé ce bel achigan à petite bouche avec un spinner bait qu’il récupérait à toute allure. Après plusieurs sauts acrobatiques dignes du Cirque du Soleil, Jean-Marie a pu emprisonner ce magnifique batailleur du Saint-Laurent dans les mailles de son épuisette.

Année après année, Jean Simard et ses trois compagnons retiennent les services du guide Roger Deschamps dans le secteur d’Upper Canada Village. Malgré une journée pluvieuse, ils ont pu intercepter leurs limites de bernaches comme on peut le voir sur ce cliché. Le lendemain, il y avait des branchus, des malards et des sarcelles au menu.

L’été dernier, la ville de Lachine avait organisé une régate de kayak sur le lac Saint-Louis. Lorsque Sylvain Turgeon a ferré ce gros esturgeon de 16 kg (35 lb), mesurant 1,3 m (51 po), il a commencé à tirer son embarcation légère, contre son gré, au milieu des kayakistes. Au bout de 30 minutes, il a heureusement pu reprendre le contrôle.