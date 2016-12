Un film d’aventures efficace

Michael Fassbender, Marion Cotillard et Jeremy Irons se donnent la réplique dans cette adaptation de la série de jeux vidéo sortis des studios Ubisoft de Montréal.

Avance rapide à 1985, lorsqu’un jeune garçon découvre le cadavre de sa mère assassinée par son père. Quelques années plus tard, on apprend que le garçonnet devenu adulte s’appelle Callum Lynch (Michael Fassbender). Criminel faussement exécuté par injection létale, il se retrouve dans le laboratoire de Sophia Rikkin (Marion Cotillard), fille d’Allan Rikkin (Jeremy Irons), patron tout puissant d’une compagnie qui s’est donnée pour mission d’éradiquer la violence dans le monde. Tous deux descendants des Templiers, ils cherchent à s’emparer de l’artefact, et c’est pour cette raison qu’ils ont besoin de Callum. Ce dernier est, en fait, le descendant d’Aguilar de Nerha, un ­Assassin et la dernière personne connue à avoir eu la pomme entre ses mains.