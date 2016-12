un havre de paix dans le vieux-québec

On prend le pouls du Vieux-Québec tout en traversant les époques à l’Auberge Place d’Armes. On passe un séjour plein de classe dans de superbes chambres et dans un havre de paix remarquablement restauré.

C’est sur des fondations datant de 1640 et dans une auberge de 1850 qu’on se pose dans le Vieux-Québec. À l’Auberge Place d’Armes, on dort sous les combles de la première colonie du Québec dans l’un des plus vieux édifices de la Haute-ville, tout juste au pied du Château Frontenac. Les propriétaires, Michelle et Marc-Antoine Doré, font revivre une époque riche en histoire. Dans la décoration de leur établissement, ils ­mettent en valeur les vieilles pierres ainsi que les poutres apparentes du 17e siècle. De toute beauté et en parfaite harmonie avec des éléments décoratifs contemporains ­comme les chaises signées par le renommé designer Philippe Starck.

Luxe et accessibilité

L’auberge propose 21 chambres de différentes catégories (pied-à-terre, supérieure sous les combles, supérieure, deluxe, suite junior, loft) mais toutes assurément accessibles, chaleureuses, confortables et somptueuses. Dans chacune, on trouve un grand lit ou un très grand lit (avec une couette en duvet douillette), parfois assorti d’un lit escamotable et de meubles artisanaux mais toujours d’une grande richesse. Détente et quiétude sont au rendez-vous tout comme les éléments décoratifs de peaux d’animaux, les coussins en fourrure sans oublier le foyer d’ambiance qui réchauffe tout comme le plancher chauffant dans certaines salles de bain. L’espace de travail sur mesure et les fauteuils de lecture ont leur charme. Ici, on se gâte!

Des déjeuners gourmands

On déguste, à la Brasserie française Chez Jules au rez-de-chaussée, des déjeuners ­savoureux. On a le choix: croque-monsieur, yogourt grec et granola, brouillade d’œufs, feta, bacon et pommes de terre ou plus ­simplement croissant et pain de ménage ­accompagnés d’une confiture. Pour quelques dollars de plus, on savoure les ­succulentes cocottes. Celle garnie de ­canard, pommes de terre, lardons, fromage, sauce à la crème et œufs débute délicieusement bien la journée! En soirée, le chef ­Simon Côté-Tremblay suggère une cuisine du terroir d’inspiration française qu’on ­découvre dans une ambiance parisienne. Tarifs