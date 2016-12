Une mère abandonne son bébé naissant dans la poubelle d’un Walmart

NEW ROADS, Louisiane – Une femme de la Louisiane a été arrêtée par les policiers après avoir abandonné son bébé âgé de seulement quelques minutes dans la poubelle d’un magasin Walmart.

La sordide histoire est survenue vendredi à New Roads, une municipalité située à une quarantaine de kilomètres de Bâton-Rouge, a rapporté le journal local «The Advocate».

C’est un commis du magasin qui a trouvé en soirée le poupon encore vivant, âgé de seulement six heures. La mère l’aurait déposé dans la poubelle après avoir donné naissance dans les salles de bain du magasin à grande surface.

Les policiers ont pu identifier la femme grâce à des témoignages et aux bandes vidéo. Kyandrea Thomas a par la suite été arrêtée et devrait faire face à une tentative de meurtre au second degré. La femme de 34 ans aurait collaboré avec les enquêteurs et leur aurait donné un témoignage complet.

Le bébé se porte bien

La femme a été emmenée dans un centre hospitalier, comme elle venait tout juste d’accoucher. De son côté, l’enfant se porte bien, mais a été transporté dans un hôpital pour y recevoir des soins.

Il est possible, en Louisiane, de laisser son enfant dans des «chutes à bébé», a précisé «The Advocate». Ces emplacements, situés dans des hôpitaux ou des casernes, permettent à de nouveaux parents d’y abandonner leur enfant en toute sécurité et anonymement, sans risquer d’accusations.

Selon «The Advocate», la suspecte a le même nom et la même date de naissance qu’une femme condamnée en 2011 pour avoir laissé une fillette de 3 ans pendant six heures dans un véhicule en pleine canicule. L’enfant avait succombé.