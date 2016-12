Avortement : La victoire de Trump profite aux organisations pro-choix

Ce n’est pas un secret, la plupart des milieux féministes et de mouvance libérale aux États-Unis voient d’un très mauvais œil l’élection de Donald Trump. On s’inquiète pour les minorités, l’environnement, mais aussi du droit des femmes et de l'accès à l’avortement.

Dans ce qui a les allures d’une grande mobilisation informelle, l’organisation Planned Parenthood a connu une hausse spectaculaire des dons provenant d’individus depuis les 6 dernières semaines. The Guardian rapporte que plus de 300 000 donateurs se sont manifestés récemment, ce qui est 40 fois plus élevé qu’à l’habitude.

Un représentant de l’association pro-choix fondée en 1916 affirme que 70 % de ces dons proviennent de personnes qui n’avaient jamais donné auparavant. Près de la moitié de ces gens auraient moins de 35 ans.

Cela devrait en partie pallier les coupures de plusieurs centaines de millions de dollars que les républicains auraient promis de faire. On doit cependant noter que le financement gouvernemental pour Planned Parenthood qui représente environ le tiers de son budget n’est pas alloué à ses services liés à l’avortement.

La American Civil Liberties Union, une autre association à but non lucratif qui défend des positions souvent à l’encontre des politiques promues par le clan Trump, semble aussi voir une hausse en matière de dons depuis la victoire de Trump. On estime que le nombre de donateurs a grimpé à 300 000 pour un total de 23 millions de dollars.

De son côté, Loretta Prescott, une directrice pour un groupe de soutien juridique pour immigrants, affirme: «C’est toujours notre grosse période de l’année, mais cette année, c’est immense. Au lieu de donner des cadeaux, les gens donnent aux causes qui leur tiennent à cœur».

Est-ce qu’une résistance anti-Trump est en train de se former en marge du circuit politique?

À suivre en 2017...