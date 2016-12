Difficile de faire entendre raison aux mesquins de ce monde!

J’aimerais joindre ma réponse à celle donnée à la personne qui vous demandait comment rendre sa soeur consciente des dettes qu’elle et son conjoint avaient envers sa mère. Voici l’histoire vécue avec ma belle-mère décédée à 103 ans.

Depuis mon mariage avec l’aînée de ses trois filles, plus de 50 ans, je m’étais occupé des réparations de ses logements, de sa comptabilité et de ses impôts gratuitement, en plus de la conseiller à l’occasion. Dans les dernières années de sa vie elle venait deux ou trois semaines par année chez nous dans le nord, toutes dépenses payées.

Nous sortions souvent avec elle pour faire des emplettes et la cadette nous accompagnait parce qu’elle vivait dans le même logement. Ce qui lui faisait dire qu’elle s’occupait de sa mère, même si c’était elle qui occupait la plus grande chambre du logement. Au moment de payer au magasin, elle disait invariablement à sa mère : « Maman veux-tu payer, j’ai oublié mon portefeuille! » Il nous était facile de comprendre qu’elle ne participait pas aux dépenses locatives puisque toute sa paye allait à l’achat de parfums et de voyages dans le sud.

Pour rendre visite à belle-maman nous prenions toujours rendez-vous par téléphone. Puis un jour le répondeur nous a dit : « Laissez votre message, nous vous rappellerons! » À partir de là, il nous fut impossible de la voir sans la présence de son avocat. Un jour quand nous nous sommes présentés à sa porte, escortés d’un policier, nous l’avons clairement entendu dire qu’elle ne voulait plus nous voir.

Le meilleur de l’affaire si on revient sur l’argent, c’est que nous avions suggéré à ma belle-mère d’avantager la sœur de ma femme dans son testament plutôt que d’y inscrire nos noms comme c’était son souhait. Nous lui avions dit : « Votre fille a plus besoin d’argent que nous et nous allons en récupérer les restes via son testament à elle. »

Mal nous en prit, puisque nous n’avons rien récupéré. Que lui a dit la cadette pour que la mère de mon épouse ne veuille plus la voir? Pour que le nom de mon épouse n’apparaisse pas dans son testament modifié? Pour qu’à ses funérailles tout le monde nous renie en bloc? J’inciterais donc cette personne à se méfier de sa sœur qui trouvera probablement un moyen de la faire déshériter.

RIP

C’est bien connu que les questions d’argent divisent les familles plus souvent qu’autrement. Mais votre cas dépasse la question financière. Et je trouve bien triste que vous ne puissiez élucider un rejet aussi brusque de la part de votre belle-mère. Espérons que le temps vienne à bout dés résistances et que même s’il sera trop tard pour vous amender auprès de votre belle-mère, vous puissiez au moins en avoir le cœur net avec cette triste histoire.