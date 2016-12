Doctor Who: la bande-annonce dévoilée

La bande-annonce de la prochaine saison de Doctor Who, dévoilée ce week-end, introduit Bill Potts, la nouvelle compagne du Docteur, qui succède à Clara. Donc, un an après la diffusion du dernier épisode de la neuvième saison, les téléspectateurs ont pu découvrir le traditionnel épisode de Noël, ainsi que le trailer de la 10e moisson d’épisodes. Dans la vidéo, on apprend que Bill (Pearl Mackie) était serveuse de frites avant de rejoindre le Docteur dans ses aventures temporelles. La saison 10 est attendue en avril.