«Je ne joue pas au football pour gagner le Ballon d’or» -Neymar

MADRID - «Je ne joue pas au football pour gagner le Ballon d’or», a déclaré lundi le Brésilien du Barça Neymar, 5e de l’édition 2016 remporté par Cristiano Ronaldo, indiquant tout de même avoir fait de cette distinction «l’un de (ses) objectifs».

«Si je ne gagne pas le Ballon d’or, c’est ok», a dit l’attaquant du FC Barcelone lors d’une interview publiée lundi sur le site officiel de la Liga, deux semaines après avoir échoué à figurer parmi les trois finalistes du Ballon d’or 2016, remporté pour la 4e fois par Cristiano Ronaldo.

«Je ne joue pas au football pour gagner le Ballon d’or, je joue au football pour être heureux et parce que j’adore ça. Malheureusement, il n’y a qu’un seul vainqueur», a-t-il ajouté. «Bien sûr, c’est un de mes objectifs mais je ne vais pas mourir si je ne le gagne pas.»

Cinquième en 2016, troisième en 2015, le prodige brésilien doit s’incliner devant un duo ultra-dominant: depuis 2008, aucun trophée n’a échappé à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, vainqueurs respectivement quatre et cinq fois de la plus grande distinction individuelle délivrée dans le football.

Placé cette année derrière ses deux partenaires Leo Messi (2e) et Luis Suarez (4e) dans le classement, le Brésilien de 24 ans s’est toutefois satisfait de la relation qu’il entretient avec les deux Sud-américains.

«C’est étrange car nous sommes brésilien, argentin et uruguayen, et donc rivaux dans nos pays respectifs, a-t-il déclaré. Mais je ne sais pas ce qu’il s’est passé: nous avons une grande amitié, nous passons notre temps à plaisanter ensemble. Cela me rend très heureux qu’il y ait des gens comme cela dans le football.»