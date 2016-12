Incendie au spa Strøm de Mont-Saint-Hilaire: des dommages importants

Le spa Strøm de Mont-Saint-Hilaire a été la proie d’un sérieux incendie, lundi.

Il s’agit d’un brasier important puisque des flammes étaient apparentes. Le bâtiment principal était lourdement touché, une partie du toit s’est d’ailleurs effondré. Un épais panache de fumée se dégageait de l’endroit.

PHOTO AGENCE QMI, Mathieu Wagner

Le brasier s’est déclaré vers 9h au spa du chemin de la Montagne, a indiqué la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.

«La cause semble être reliée à un bris électrique et aucune personne n’a été blessée», a affirmé l’entreprise par communiqué.

«La nouvelle section ne semble pas avoir été touchée. Une reconstruction de la réception et de la section massages et soins qui étaient située dans le bâtiment principal sera faite en 2017», a ajouté le spa Strøm.

Tous les pompiers des municipalités avoisinantes ont été appelés en renfort pour combattre le feu. Au plus fort de l’intervention, plus de 70 sapeurs étaient sur les lieux.

Les employés et les quelques clients présents ont pu évacuer sans problème.

«Je suis arrivé ici et je me suis "pitché" dans le camion pour voir si tout le monde était correct», a dit le propriétaire des lieux, l’homme d’affaires Serge Beauchemin, à TVA Nouvelles.

«Quand une maison passe au feu, on pense tout de suite aux vies humaines qui sont peut-être en danger. J’étais super content de voir ma gang, de voir qu’il n’y avait personne de blessé. Le reste, c’est du matériel. On va se retrousser les manches et on va reconstruire», a-t-il souligné.

Strøm a précisé que les chèques-cadeaux pourront être utilisés lorsque le spa sera rouvert. Ils sont aussi valables pour les autres établissements situés à l’île des Sœurs à Montréal, ainsi qu’à Sherbrooke. Des remboursements sans frais seront accordés aux personnes qui avaient fait des réservations.