Cocktail météo sur le Québec: des dizaines d'accidents répertoriés

La pluie verglaçante et la forte pluie ce lundi ont causé des maux de tête aux automobilistes en Outaouais, dans la région de Montréal et en Montérégie, notamment.

Des dizaines de sorties routes et de collisions ont été enregistrées sur les autoroutes, a mentionné la Sûreté de Québec (SQ) en milieu d’après-midi.

«C’est l’hécatombe sur les routes de la région du grand Montréal et de la Montérégie. On a des dizaines et des dizaines, peut-être même plus d’une centaine de collisions et de sorties de route», a signalé le porte-parole de la SQ, Ronald Mc Innis. «On demande aux gens de rester à la maison, les routes sont beaucoup trop glissantes», a-t-il ajouté.

Mathieu Wagner/AGENCE QMI

Les régions de Montréal, des Laurentides et de Lanaudière ont notamment reçu beaucoup de pluie. Du grésil et de la neige étaient prévus par la suite.

Vers 18 h, la Sûreté du Québec observait une relative accalmie sur les routes de la grande région de Montréal, notamment à Montréal même et plus à l’ouest vers Vaudreuil. Les conditions difficiles semblaient se diriger vers l’Estrie en début de soirée.

Une dépression provenant du Colorado a atteint le sud-ouest de la province après avoir traversé l’Ontario. Celle-ci se déplacera lentement sur l’ensemble du Québec jusqu’à mardi.

Des accumulations de neige de 5 cm étaient prévues dans l’Est du Québec en après-midi.

Par ailleurs, plusieurs vols ont été annulés ou retardés à l’aéroport de Montréal.

Les compagnies aériennes Air Canada et WestJet, qui effectuent plusieurs liaisons au Canada, ont vu plusieurs de leurs vols perturbés au cours de la journée. Des vols vers Toronto, Winnipeg et Val-d’Or ont entre autres été annulés, de même que vers diverses destinations aux États-Unis.