Quelques essais marquants de 2016

Je souhaite tout d’abord souhaiter, avec une journée de retard, un joyeux Noël à tous mes lecteurs !

C’est aujourd’hui le boxing day, fête de la surconsommation se transformant de manière théâtrale en guerre de tous contre tous dans le but de jouir de rabais réels ou imaginaires. Mais si, par hasard, vous choisissez d’en profiter pour faire un petit tour en librairie, je vous recommanderai ici quelques livres de 2016 que je trouve particulièrement marquants.

En premier lieu, je me permettrai de vous suggérer, sans objectivité aucune, mon dernier essai L’État succursale. La démission politique du Québec. Je n’irai cependant pas jusqu’à le vanter, sachant pertinemment qu’on ne peut être un bon juge de soi-même. Voyez cela comme un simple rappel que le livre existe. ;-)

Passons maintenant à ma petite liste personnelle. Attention, ce ne sont pas des petites lectures légères du temps des fêtes. Je peux néanmoins vous promettre qu’ils nous permettent tous de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.

La révolution culturelle du capital. Le capitalisme cybernétique dans la société globale de l'information. Maxime Ouellet.

Je couronnerai d’emblée cet ouvrage « livre de l’année ». Maxime Ouellet, professeur à l’école des médias de l’Université du Québec à Montréal, signe ici un des essais les plus éclairants des dernières années sur la nature et le fonctionnement du système économique contemporain. La logique de la communication cybernétique, pensée comme un véritable mode de gouvernance, y est analysée comme jamais auparavant. Une lecture percutante, choquante et incontournable.

Souveraineté, démocratie, laïcité. Jacques Sapir.

Quiconque connaît l’intellectuel français Jacques Sapir sait qu’il est aujourd’hui l’un des seuls, dans le monde occidental, à véritablement penser la question de la souveraineté. Les thèses défendues dans l’ouvrage ne surprendront ni les lecteurs de ses principaux ouvrages ni les habitués de son blogue. Or, Sapir rassemble ici ses réflexions des dernières années sur la question. Les non-initiés pourraient au départ être effrayés par le statut d’économiste de l’auteur, abhorrant ces pléthores de chiffres et de concepts dont l’opacité a pour principal mérite de servir les desseins d’une expertocratie qui peut ainsi se draper dans une apparence de scientificité. Ce serait cependant bien mal connaître Sapir, qui a précisément fondé sa carrière de chercheur sur la réfutation des pseudo-certitudes de ceux qui se prétendent économistes. Au début de l’année, j’ai recensé cet ouvrage à l'érudition impressionnante sur le site de la Revue Argument.

Béhémoth Capital. Genèse, développement et financiarisation de la grande corporation. François L’Italien.

L’ouvrage de François L’Italien, professeur associé au département de sociologie de l’Université Laval, est costaud. Très costaud. Basé sur la thèse doctorale de l’auteur, le style n’est peut-être pas des plus accessibles au lecteur non-universitaire mais il s’agit d’une oeuvre synthétique de très haut niveau. Il n’est pas facile de pouvoir offrir en moins de 400 pages une histoire concise de l’évolution de la grande entreprise, de son ascension jusqu’à sa financiarisation, sujet large s’il en est un. L’Italien y est pourtant parvenu.

Première personne. Entretiens de Vladimir Poutine avec Natalia Guevorkian, Natalia Timakova et Andreï Kolesnikov.

En l’an 2000, le nouveau président de la Fédération de Russie a accordé six entretiens de plusieurs heures tant sur les grandes étapes de sa vie que sur sa vision du monde et de son pays, lesquels ont abouti à la publication d’un livre en Russie, puis aux États-Unis. Depuis 2016 seulement, l’œuvre est traduite et disponible en langue française. À lire pour connaître davantage l’homme d’État le plus fascinant de la planète.

Une crise agricole au Québec. Vers la fin des fermes laitières traditionnelles ? Simon Bégin, Yannick Patelli et Yan Turmine.

L'agriculture est une des sphères les plus complexes de l'économie, en plus d'être l'objet d'incompréhensions et des préjugés. Cet essai, inquiétant pour l'avenir, explique la situation agricole de manière remarquable. Pour en savoir plus, je renverrai le lecteur vers mon petit compte-rendu, publié sur ce blogue le 1er décembre.

La face cachée du cours Éthique et culture religieuse. Sous la direction de Normand Baillargeon et Daniel Baril.

Baillargeon et Baril ont construit un livre qui se faisait attendre depuis bien longtemps. Il était, en effet, plus que temps que des penseurs consacrent un volume au cours Éthique et culture religieuse. La première partie de l’ouvrage se penche sur les problèmes du cours, tandis que la seconde offre des pistes de solutions.

Sur son blogue du journal Voir, Daniel Baril a résumé les contributions, totalement complémentaires, des différents auteurs ayant collaboré au collectif. À lire si vous souhaitez en savoir plus sur le livre avant de l’acheter. Mais, si vous me faites confiance, je vous dis sans hésiter de vous jeter dessus.

Le multiculturalisme comme religion politique. Mathieu Bock-Côté

Les habitués du blogue de mon collègue Mathieu Bock-Côté connaissent tout l’« intérêt » (le mot est plus que faible) qu’il porte envers le multiculturalisme, idéal qui a prouvé un peu partout dans le monde n’être qu’un échec flagrant. Les angles d’étude de cette idéologie d'origine impériale peuvent être multiples, à commencer par ses importantes dynamiques économiques. Bock-Côté a plutôt choisi d’en aborder les racines militantes et intellectuelles, en plus de traiter de ses conséquences étouffantes pour la démocratie, le politique et la liberté. Cette œuvre remarquable a aussi permis à l’auteur de percer le marché français.

Après Charlie. Laïques de tous les pays, mobilisez-vous ! Djemila Benhabib.

L’essai de Djemila Benhabib est paru peu après le premier anniversaire de la barbarie de Charlie Hebdo, et peu après la tuerie du Bataclan. Il est cependant sorti avant les attentats de Bruxelles, de Nice, d’Orlando, d’Ansbach, de Berlin, etc. Ces tragédies nous rappellent la pertinence du livre de Benhabib.

Politiques de l’extrême centre. Alain Deneault.

Politiques de l’extrême centre est une savoureuse petite plaquette rassemblant les plus récents coups de gueule d’Alain Deneault. Cette petite compilation, qui se lit en environ une demi-heure, s’inscrit dans la même lignée que Médiocratie, ouvrage du même auteur paru en 2015. On appréciera la plume assassine de Deneault, qui n’épargne aucun des pantins d’un système politique basé sur l’« alternance unique ». La publication de la plaquette tombe à point, en cette fin d’année de Brexit, d’agitation wallonne contre le libre-échange et de défaite de l’« extrême-centriste » Hillary Clinton.

La Charte de la langue française. La loi 101 quarante ans après son adoption. Éric Poirier.

Le juriste Éric Poirier a offert une démonstration convaincante et étayée de ce qui était auparavant une intuition, celle à l’effet que les tribunaux avaient littéralement charcuté la loi 101 pour la rendre méconnaissable et inopérante. La loi 101 nous est fréquemment citée comme exemple de l’inutilité de l’indépendance du Québec, parce que « la loi 101 protège déjà le français », donc, « pas besoin de sortir du Canada ». Chez les souverainistes, plusieurs en sont venus à penser que la Charte de la langue française avait effectivement conforté les Québécois dans leur condition provinciale en ayant amoindri la peur de disparaître. Stéphane Dion est même allé jusqu’à déclarer que la loi 101 était une grande loi canadienne. Plusieurs en ont été choqués. Pourtant, Stéphane Dion avait raison. La loi 101 d’aujourd’hui est effectivement une loi canadienne car assez impuissante pour être conforme au système canadien.

Pour finir, je m’en voudrais de ne pas mentionner le tome 1 de l’historien Jean-Charles Panneton sur le gouvernement Lévesque. J’avoue ne pas l’avoir lu, ce à quoi je remédierai rapidement en 2017, mais sa publication comble un vide inacceptable -il était temps qu'on consacre une étude fouillée à un des gouvernements les plus importants de notre histoire- dans la recherche sociopolitique au Québec.

J’espère que mes suggestions sauront susciter chez vous une réflexion féconde !