Une série documentaire sur le KKK abandonnée cinq jours après son annonce

Cinq jours après avoir annoncé qu’elle allait diffuser une série documentaire portant sur le Klu Klux Klan (KKK), la chaîne américaine A&E a décidé de retirer de sa grille horaire les émissions qui devaient être mises en ondes en janvier.

Selon le «Washington Post», la série devait servir «à porter un regard privilégié aux militants anti-haine qui se sont donnés pour mission d’aider les gens à quitter le KKK».

A&E a expliqué avoir décidé d’abandonner «Génération KKK» après avoir appris que la compagnie de production a payé des participants, une façon de procéder qui va à l’encontre des standards documentaires de la chaîne. «A&E prend l’authenticité de sa programmation documentaire et le sujet du racisme, de la haine et de la violence très sérieusement», a précisé la chaîne dans un communiqué.

Lors du dévoilement de la série, la chaîne s’était attirée des critiques de groupes et militants qui dénonçaient la glorification du KKK. A&E avait alors affirmé qu’elle changerait le titre de la série pour «Escaping the KKK: A Documentary Series Exposing Hate in America» (Échapper au KKK: une série documentaire exposant la haine en Amérique), afin d’éviter toute confusion sur ses intentions. «Le but est de mettre en lumière et de combattre le racisme sous toutes ses formes», avait affirmé le vice-président d’A&E Rob Sharenow.

Reste à voir si la série produite par la compagnie This is Just a Test pourra se trouver une nouvelle plate-forme de diffusion.