GEOFFRION, Gratia (née Wolfe)



Au CHRDL de Joliette, le 19 décembre 2016, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Gratia Wolfe, épouse de feu Hector Geoffrion et fille de feu Henry Wolfe et de feu Victoria Cadot, demeurant à Ste-Julienne.Elle laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Daniel Fournier) et Manon (Jacques Dufresne), son fils François (Carole Latendresse), ses petits-enfants: Dominique, Julie, Jean-François, Karine et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants: Laurier, Kaélie, Livia et Arnaud, sa soeur Véronique, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Elle sera exposée le mercredi 28 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et jeudi à compter de midi à la résidence de la:2545, EUGÈNE-MARSANSTE-JULIENNELes funérailles auront lieu le jeudi 29 décembre à 14h en l'église de Ste-Julienne. Direction funéraire: