CYR, Pierre J.



C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Pierre J. Cyr, survenu à Montréal le 20 décembre 2016, à l’âge de 75 ans. Il était l’époux de Mme Louise Chalifoux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (Alain Mathieu), Daniel (France Nobert), Micheline (Patrice Marchand) et Pierre-Olivier (Priscilla Michaud), ses petits-enfants Geneviève, François, Marc-Antoine, Samuel, Étienne et Jacinthe ainsi que d’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:le jeudi 29 décembre 2016 de 12h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 30 décembre 2016 de 11h à 13h. Une liturgie de la Parole suivra, dès 13h, en la chapelle de la résidence funéraire.La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l’Hôpital Général Juif ainsi que les bénévoles pour leur dévouement auprès de monsieur Cyr.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à sa mémoire au département des soins palliatifs de l’Hôpital Général Juif.https://jghfoundation.org/fr/donations/products