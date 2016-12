La Russie écrase la Lettonie

Le capitaine Kirill Kaprizov s’est distingué avec un tour du chapeau en plus de contribuer au but de Polunin et Yakov Trenin, qui s’aligne avec les Olympiques de Gatineau. Polunin a amassé quatre points dans cette première victoire de la Russie au Mondial junior, au lendemain de la défaite face au Canada. Leur compagnon de trio, Mikhail Vorobyov a également scintillé dans ce gain à sens unique en distribuant quatre passes.