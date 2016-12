L’autre conte de fées slovaque attendra

TORONTO | À en croire les propos de l’entraîneur-chef de la Slovaquie, Ernest Bokros, les amateurs ne doivent pas s’attendre à ce que son équipe réalise un autre miracle en gagnant la médaille de bronze comme il y a deux ans.

L’équipe est de retour au Centre Air Canada là où elle avait battu la Suède le 5 janvier 2015 dans la finale consolation. Cette réussite avait créé une onde de choc dans ce pays du centre de l’Europe. Alors que les experts étaient en liesse, les amateurs n’en croyaient pas leurs yeux tant ils étaient perplexes. «Ils disaient que c’était un coup de chance», a lâché Bokros qui est à la barre de l’équipe des moins de 20 ans depuis 2011, en entrevue exclusive avec le Journal de Montréal à quelques heures du duel face au Canada, mardi matin.

Oh my Godla!

En effet, le gardien Denis Godla avait quelque peu faussé la donne. Il avait ébloui tous ses adversaires et des milliers d’amateurs avec ses nombreuses prouesses durant tout le tournoi. Ses petits miracles lui avaient permis d’être nommé le joueur le plus utile du championnat en plus de recevoir le titre de meilleur gardien. Il avait concédé 18 buts sur 242 tirs, affichant un impressionnant taux d’efficacité de ,925.

Et Martin Reway, un espoir du Canadien, avait été le meilleur attaquant des siens en participant à neuf des 15 buts.

Il faut cependant rendre à César ce qui lui revient. Les Slovaques avaient travaillé d’arrache-pied pour décrocher cette médaille après avoir entrepris le tournoi en subissant une sévère raclée de 8 à 0 contre le Canada.

La victoire inespérée de 2 à 1 face à la Finlande lors de la sortie suivante avait insufflé un vent d’espoir.

«Je me concentre sur les faits qui sont importants. Je dis toujours qu’il faut laisser la gloire d’une victoire aux joueurs. L’entraîneur n’a rien à y voir. C’est ma règle, a indiqué gentiment l’instructeur âgé de 57 ans. Par contre, quand mon équipe perd, j’en assume l’entière responsabilité.»

Avec une trentaine d’années d’expérience derrière la cravate dans l’univers du hockey, Bokros a appris à ne plus se préoccuper des ragots.

Frappante réalité

Cette année, ce n’est pas qu’il ne croit pas en ses joueurs, il préfère toutefois être réaliste plutôt que d’espérer l’improbable sans des joueurs comme Godla et Reway.

S’il compte sur une brigade défensive mature, il émet certains doutes sur les capacités de ses attaquants. La Suède, les États-Unis, la Russie et le Canada se chamailleront pour les trois médailles disponibles.

«Je ne crois pas que nous pourrons gagner une autre médaille cette année. On ne sait jamais, mais l’objectif principal est de faire avancer le programme national», a-t-il déclaré.

En 2015, ce programme avait fait un pas de géant en remportant le bronze. «C’était le résultat d’un énorme travail d’équipe avec très peu de joueurs sélectionnés par des formations professionnelles», a fait savoir Bokros.

«Cette victoire avait été très importante pour notre programme, parce que nous avions démontré que nous appartenions aux meilleures équipes. Nous avions joué tous ensemble», s’est rappelé le grand défenseur Erik Cernak. Celui-ci participe d’ailleurs pour la quatrième fois au Mondial junior. Le bronze de 2015 est sans contredit le meilleur souvenir de sa jeune carrière.