Après les sorties guindées des Fêtes vient le temps de relaxer en famille ou entre amies. L’heure est aux tenues plus décontractes et surtout confortables. Sachez que l’on peut avoir du style même en vêtements «mous».

Ce n’est pas parce que je dis décontracté que je dis négligé... Les cotons ouatés sont permis, mais ils doivent avoir une certaine tenue. Exit ceux qui ont les genoux préformés, on parle ici de jogger neuf que l’on agence avec des chandails et des vestes qui donnent du style à ces derniers.

Les dessous prennent le dessus

Mention spéciale pour les sous-vêtements de sports qui sont de plus en plus mode avec des motifs et des couleurs qui sortent de l’ordinaire. On y ajoute une jupe d’hiver et le tour est joué, pour un après-ski avec style. Les leggings sont aussi au rendez-vous, mais ils sont en partie cachés par de longs chandails qui leur volent la vedette.

On multiplie les couches

Pour les Fêtes au chalet, on pense à douceur et chaleur. L’idéal est de s’envelopper avec des épaisseurs qui nous garderont au chaud à l’extérieur, mais qui seront facilement amovibles lorsque l’on se retrouvera près du feu.

Joyeuses Fêtes!

♦ Merci à l’Hôtel ALT du Quartier Dix30 de nous avoir permis de faire ce shooting photo dans son magnifique décor.

♦ (Les prix sont arrondis et beaucoup d’articles sont en solde en cette période. ) Photo Ben Pelosse

Douillet pyjama, pas cher, (16 $) au Tigre Géant. Photo Ben Pelosse

Mylène: chandail couche de base à motifs CMP (120 $), veste thermoball The NorthFace (200 $), jupe d’hiver (150 $), leggings (70 $) et souliers The NorthFace (60 $), chez Sports Experts.

Stéphane: chandail de laine Dale of Norway (300 $), veste Arc’teryx (300 $), jogger ouaté Pajar (75 $), pantoufles The Northface (65 $), chez Sportium. Photo Ben Pelosse

Chic et confortable, tricot à col roulé (70 $) sous un poncho à boucle (50 $) sur un leggings bourgogne (50 $), cuissarde (130 $), chez Le Château. Photo Ben Pelosse

Robe pull en gris ou bleu en solde à 25 $ à l’Aubainerie. Doux chandail rose avec face de lapin (15 $), veste de tricot (15 $), legging (10 $), mocassins (17 $), chez Walmart. Photo Ben Pelosse

Élizabeth porte un ensemble très fashion: chandail (175 $), jupe (160 $) et leggings (65 $) de la marque Newland, tuque à pompon de renard (80 $), bottes de laine Ugg en solde (129 $), chez Oberson.

Raynnie: chandail tête chevreuil (60 $), leggings (37 $), jambières (23 $), cousin en forme de sapin (25 $), chez Souris Mini.

Stéphane: laine polaire (110 $) et veste à carreaux (200 $) The Northface, jogger ouaté (90 $), soulier d’intérieur (30 $), chez Oberson.

On en parle

L’arbre de Noël à voir Photo courtoisie

Jusqu’au 10 janvier au Cours Mont-Royal située au 1455, rue Peel, vous pouvez admirer l’arbre de Noël géant de 25 pieds de haut et composée de 1000 oursons en peluche. Il a été créé afin de partager la joie de Noël avec le public et les enfants aux prises avec la maladie. D’ailleurs, tous les oursons seront offerts aux enfants dans les hôpitaux. Les dons sont aussi acceptés pour aider les enfants des hôpitaux Shrinners pour Enfant-Canada. Émerveillement garanti!

Nouveauté

Fait à Montréal Photo courtoisie

Mistik propose une toute nouvelle gamme complète de soins capillaires faits à Montréal et 100 % naturels, d’origine végétale, biodégradables et sécuritaires pour toute la famille. Shampoing (18 $), revitalisant (18 $) et sérum (16 $) à l’érable, aux bleuets, au lin bio et aux baies tous cultivés au Québec, disponible chez Pharmaprix.

Achat de la semaine

Magie des Fêtes Photo courtoisie

La Vie en Rose propose toute une gamme de pyjamas, chemises de nuit et peignoirs aux allures festives pour femmes, mais aussi pour hommes. Ils sont si doux et enveloppants que vous aurez envie de les garder toute la journée! Chemise de nuit 34,95 $, peignoir 69,95 $ à prix régulier, mais la plupart sont en soldes en cette période d’Après-Noël à La Vie en Rose.