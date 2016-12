Plusieurs amendes pour des étiquettes trompeuses

L’établissement situé au 11 847 boulevard Laurentien, à Montréal, a en effet reçu deux amendes totalisant 4250 $ en septembre parce qu’une vingtaine de fromages n’avaient plus d’indication de date de péremption en décembre 2015.

«Sur le verso de certains emballages de fromage Caciocavallo, il y avait la présence de l’étiquette autocollante blanche du magasin, mais aussi, tout autour, les parties de ce qui semble une étiquette autocollante qui avait été présente mais enlevée en partie», ont noté les inspectrices lors de leur visite. Ainsi, des fromages n’avaient plus de date «meilleure avant, déterminée par le fabricant», ont-elles expliqué.

La majorité de ces fromages étaient d’ailleurs mous ou présentaient des dépôts ressemblant à de la moisissure. De plus, les inspectrices ont trouvé dans un réfrigérateur en libre-service des saucisses dont la date était passée de 13 jours et du fromage Scamorza périmé depuis plus de deux mois.