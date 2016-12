Ryan Walter et l’amère déception de 1978

La grande vedette de l’équipe canadienne était Wayne Gretzky, qui avait terminé au premier rang des marqueurs du tournoi avec une récolte de huit buts et de neuf passes en six matchs.

Et dire que Gretzky avait obtenu un poste uniquement après que Bill Derlago, prolifique marqueur des Wheat Kings de Brandon, eut été forcé de s’absenter à cause d’une blessure à un genou!

Ryan Walter et Bobby Smith, qui ont aidé le Canadien à remporter la coupe Stanley en 1986, faisaient partie de cette formation canadienne et ils ont partagé leurs souvenirs avec les lecteurs du Journal de Montréal .

Walter avait été le troisième meilleur marqueur de l’équipe avec cinq buts et trois mentions d’aide en six rencontres. Il agissait à titre de capitaine.

En plus des Gretzky, Walter et Smith, on retrouvait des joueurs comme Mike Gartner, Brad McCrimmon, Brad Marsh, Wayne Babych, Tony McKegney, Rob Ramage, Craig Hartsburg, Stan Smyl, Steve Tambellini et Rick Vaive.