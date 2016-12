Un restaurant servira 250 repas gratuits

L’Avenue, restaurant bien connu sur le Plateau pour ses brunchs et ses files d'attente, offrira 250 repas et des jouets à des familles dans le besoin et des bénévoles de Jeunesse au soleil pour le jour de l’An.

Depuis trois ans, le populaire restaurant qui a ouvert ses portes en 1994 tente de s’impliquer dans la communauté.

Cette année, l’établissement ouvrira spécialement ses portes le 1er janvier pour accueillir les bénévoles et employés de l’organisme Jeunesse au soleil, mais aussi des familles à qui ils viennent en aide ainsi que des personnes âgées.

«On ne pense pas toujours à remercier les bénévoles, alors cette année on s’est dit qu’on pourrait le faire», explique le propriétaire du restaurant, Milton Safos.

Employés impliqués

Une trentaine d’employés ont été mis à contribution et donneront quelques heures de leur temps pour servir les clients gratuitement.

«Tous les employés ont aussi acheté un jouet pour offrir aux familles, ç’a été très facile de les convaincre de s’impliquer, tout le monde est motivé», ajoute le gérant Alexandre Dumais. «On a tous très hâte au jour de l’An, j’ai des frissons juste à y penser», poursuit-il.

Même les fournisseurs ont offert leur participation en donnant des produits comme du pain ou du bacon à ce restaurant où les plats se vendent entre 10 et 20 $ environ.

«C’est la première fois qu’un restaurant nous invite pour nous remercier de notre travail», souligne Lisa Perrault, coordonnatrice des bénévoles à Jeunesse au soleil.

6000 $ remis

L’an dernier, les recettes de la journée du 24 décembre, environ 6000 $, avaient été remises à une école défavorisée du quartier.

Les clients pouvaient faire un don et une somme additionnelle de 300 $ avait été amassée. «Ça avait fait un effet boule de neige et tout le monde voulait donner», se rappelle M. Dumais.

En 2014, les clients de l’établissement venus y manger le 24 décembre avaient eu la surprise de découvrir, au moment de payer leur facture, que leur repas était gratuit.

M. Safos commence déjà à réfléchir à l’an prochain. «On pense que ça pourrait devenir plus gros et aider encore plus de monde. D’autres restaurants pourraient participer», suggère-t-il. «Chaque temps des Fêtes, ça devient un peu une tradition pour nous de redonner au suivant», dit M. Dumais.

L’Avenue ouvrira une deuxième succursale à Montréal. M. Safos compte aussi y implanter cette tradition.