Vehviläine n’a pas oublié

Certains joueurs de l’édition actuelle de la Finlande ont vécu la victoire improbable de leur pays l’an passé en quarts de finale contre le Canada. Pour eux, ce match n’évoque que des souvenirs heureux. Mais pour le gardien de but Veini Vehviläine, l’histoire est toute autre.

Devant le filet finlandais en ronde préliminaire, Vehviläine avait connu un match difficile contre les représentants de l’unifolié. Si bien qu’il avait été retiré à mi-chemin du deuxième engagement après avoir accordé un troisième but sur 12 lancers.

Fouettée par ce changement de gardien, la Finlande était revenue dans la rencontre pour surprendre la planète hockey avec un gain improbable en prolongation. Mais cette victoire avait sonné la fin du tournoi pour Vehviläine.

Lorsque son équipe a défait les Russes 4 à 3 en prolongation, plutôt que de se faire rejoindre par ses coéquipiers dans son demi-cercle, Vehviläine a dû sauter par dessus la rampe pour aller féliciter celui qui était son auxiliaire en début de tournoi, Kaapo Kähkönen.

Être un bon coéquipier

Près d’un an s’est écoulé depuis ce fameux match de quarts de finale. Lorsque nous avons demandé à Vehviläine de repasser la scène dans sa tête, celui-ci a décroché un grand sourire.

«Je me sentais mal, c’est sûr, a-t-il avoué. Ce fut très difficile à accepter sur le coup. Mais c’était un duel serré, il fallait créer une étincelle.

«Après la victoire, j’ai été envahi par deux sentiments, a-t-il poursuivi. D’un côté, j’étais très content de notre victoire contre le Canada. Mais de l’autre côté, je n’étais vraiment pas satisfait de ma performance.»

Cloué au banc devant les victoires de son équipe contre la Suède et la Russie en finale, Vehviläine vivait-il avec un sentiment impuissance?

«Je n’y ai jamais vraiment pensé, a répondu l’athlète de 19 ans. Tu dois être un bon coéquipier dans ces situations-là. Je souhaitais le meilleur pour mon équipe.»

Homme de confiance

Au cours de la dernière année, Vehviläine aurait très bien pu broyer du noir. Mais celui-ci assure qu’il n’a pas eu de remises en question.

«Pas du tout, a-t-il confié. Ce n’était qu’une mauvaise performance ce soir-là, c’est tout. On peut toujours s’accrocher aux mauvaises performances, mais il faut savoir décrocher et aller de l’avant.» Malgré sa fin de tournoi en queue de poisson l’an passé, Vehviläine est l’homme de confiance de l’entraîneur-Jukka Rautakorpi devant la cage finlandaise cette année. Et il compte se reprendre. «C’est ça qui fait la beauté du hockey. Il faut apprendre des situations difficiles. C’est important de pouvoir grandir en tant que joueur. Et je crois avoir grandi.»