ARCHAMBAULT, André



À Montréal, le jeudi 22 décembre 2016 est décédée, à l'âge de 92 ans, André Archambault, époux de feu Suzanne Laurin.Il laisse dans le deuil sa fille Line (Réjean Léveillé), ses petits-enfants Mathieu, Judith et Philippe, ses belles-soeurs Céline Laurin (George Deneau) et Huguette Laurin, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le mercredi 4 janvier 2017 de 14h à 21h et le jeudi 5 janvier dès 9h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 10h en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac et l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.La famille aimerait remercier tout le personnel de l'Institut de Cardiologie de Montréal et de la Résidence Angelica.