LAPOINTE (née Lemieux)

Madeleine



À Montréal, le 25 décembre 2016, à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Madeleine Lemieux, épouse de feu Daniel Lapointe.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette (Arthur), Yves (Maud), Ghislain (Monique), Louis (Louise), feu Michel, Liane (Michel), France (Pierre), Guy (Kathleen), ses 17 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au:le jeudi 29 décembre de 14 à 17 heures et de 19 à 22 heures ainsi que le vendredi 30 décembre de 9 à 11 heures. Les funérailles auront lieu le vendredi 30 décembre à 11 heures en l’église St-Marcel (1630 boul. St-Jean-Baptiste, P.A.T.) suivies de l’inhumation au cimetière St-Enfant-Jésus.Des dons à la Société Alzheimer ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.