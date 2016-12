WISTAFF née DURAND

Réjeanne



À Montréal, le dimanche 25 décembre 2016 est décédée, à l'âge de 87 ans, Réjeanne Durand, épouse de feu Jean Wistaff.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Lise), Louise (Roger) et Alain, ses petits-enfants Pascal, Antoine, Pierre-Luc, Karine et Marc-Olivier, ses arrière-petits-enfants Sara-Maude, Ludovick, Allyson et Bianka, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 29 décembre 2016 de 14h30 à 17h et de 19h à 22h et le vendredi 30 décembre dès 8h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 10h, en l'église St-Pierre-Apôtre, située au 1201 de la Visitation à Montréal.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.