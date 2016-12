LEMIEUX, Germain



À Laval, le vendredi 23 décembre, est décédé Germain Lemieux, époux de Lucie Smith.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Isabelle) et Caroline (Sylvain), ses petites-filles Sarah, Victoria et Cloé, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances au:édifice à l'arrière du complexele jeudi 29 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que dès 9h le lendemain matin. Une cérémonie commémorative sera célébrée en la chapelle du Mausolée le vendredi 30 décembre à 11h.