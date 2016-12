MAINVILLE, Cécile

(née Richard)



Le 23 décembre 2016, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Cécile Richard, épouse de feu M. Lionel Mainville.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine, Daniel, Robert, Richard et Josée, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145, ch. Chambly, St-Hubertle vendredi 30 décembre de 10h à 15h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies mentales seraient appréciés.