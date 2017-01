CHARBONNEAU, Serge



C’est dans le confort de notre maison et entouré d’amour que Serge est décédé le 18 décembre 2016 à la suite d’une courte maladie.Il laisse dans le deuil son amoureuse, Lorraine Séguin; ses enfants, Julie (Steve Gaudreault), Frédéric (Marie-Ève Roy-Lacroix), Marc (Martine Fauteux), Sylvain (Andrée-Anne Boucher) et Benoit; ses petits-enfants Raphaël, Florence, Jérémie, Léa et Thomas; ses frères, Pierre et Marcel (Chantal Couture); les autres membres de sa famille et belle-famille; ses amis d’hier à aujourd’hui.Nous tenons à remercier tous les membres du personnel du CLSC des Patriotes ainsi que ceux de la Maison Victor-Gadbois pour leur disponibilité, leur soutien et les bons soins prodigués. Ils ont contribué à offrir à Serge une fin de vie paisible.Nous recevrons vos condoléances le samedi 7 janvier 2017 à partir de 14h au:MONT-SAINT-HILAIRE, J3H 3H3(450) 467-4780 www.salondemers.comUn dernier hommage suivra à 17h au même endroit.Toute expression de sympathie pourrait être traduite par un don à la Maison Victor-Gadbois.