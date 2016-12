VALLIÈRES, Pierre



À Laval, le 22 décembre 2016, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Pierre Vallières, époux de Gaétane Dupéré.Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Yves), Chantal (Guy), ses petites-filles Claudia, Valérie, Émilie et Stéphanie, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 décembre 2016 de 11h à 14h et de 16h à 20h à la:La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de Rose-de-Lima de Laval pour les bons soins et leur dévouement auprès de M. Vallières.