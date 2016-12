CLERMONT LAROSÉE, Annette



À Laval, le 16 décembre 2016, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Annette Clermont Larosée.Elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Daniel) et Éric (Julie), ses petits-enfants Vanessa, Yann, Charles-Antoine et Rafaël, ses frères et soeurs Claudette, Pat, Normand, Lise, Michel et Richard, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:384, RUE DU VILLAGEREPENTIGNY (secteur LE GARDEUR)le samedi 14 janvier de 13h à 16h et une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h30.Au lieu de fleurs, des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés.