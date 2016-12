FAUBERT, Nicolas



Le 24 décembre 2016, à l'âge de 43 ans, est décédé monsieur Nicolas Faubert, conjoint de madame Sophie Thewys.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses parents, Claire et Lionel, ses enfants, Zoé, Clara et Olivier, ainsi que ses beaux-enfants, Louis et Samantha, sa soeur Julie, ses beaux-parents, ses beaux-frères et belles-soeurs, sa nièce Maroussia, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:MONT-SAINT-HILAIRE QC J3H 3H3Tél: 450-467-4780 www.salondemers.comle vendredi 30 décembre 2016 dès 14h. Un hommage suivra au salon à 17h.