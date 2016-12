GINGRAS (PAQUIN), Pierrette



De Ste-Anne-des-Plaines, le 26 décembre 2016, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Pierrette Paquin, épouse de feu M. Henri Gingras.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Denis Bernatchez), Diane (Normand Poirier), Robert (France Guillemette) et Élaine, ses six petits-enfants, deux arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.Selon ses volontés, elle fut incinérée. La famille accueillera parents et amis le samedi 31 décembre de 10h à midi et de 14h à 17h à la:STE-ANNE-DES-PLAINESUne liturgie sera célébrée ce même jour à 16h au salon.Compensez l'envoi de fleurs par des dons à la Maison de soins palliatifs de St-Jérôme.