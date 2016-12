ROY, Gaston



De St-Michel, le 26 décembre 2016, à l'âge de 77 ans, est décédé, paisiblement et entouré des siens, monsieur Gaston Roy, époux de madame Jeanne Durivage.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Clémence), Michel (Sylvie), Lyne (Daniel) et Ghyslain (Marie-Sophie); ses huit petits-enfants: Vanessa, Jean-Michel (Vanessa), Simon, Mathieu, Ariane, Hayley, Audrey et Félicia; ses frères et soeurs Aline (François), Romain (Suzanne), Réjeanne (Bastien), feu Monique (Yvan), Denise (Denis), feu Fernand (Raymonde), feu Jean-Noël (Chantal), Gaëtane (Yves), Solange (Jacques) et Marcel (Linda); ses beaux-frères, belles-soeurs feu Robert (Jacqueline), feu Gérard, Marcel (Mireille), Lucien (Lise), Diane (Jean) et Mariette (Yvon) ainsi que les neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos témoignages de sympathie au:412, PLACE ST-MICHELST-MICHEL, Qc J0L 2J0Heures de visites, le vendredi 30 décembre 2016, de 11h à 13h30, suivront ses funérailles, célébrées à 14h en l'église St-Michel-Archange.