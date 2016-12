GRÉGOIRE, Marie-Ange, S.S.A.



Sr Marie-Ange-du-Carmel, S.S.A.À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 26 décembre 2016, à l'âge de 98 ans, est décédée Soeur Marie-Ange Grégoire, S.S.A. Originaire de Saint-Ambroise de Kildare, Joliette, elle était la fille de feu Émery Grégoire et de feu Parmélia Neveu.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, son frère Gérald (Georgette Chevrette), ses soeurs Madeleine (Jean-Marie Lanoie) et Jeannette, une autre belle-soeur Margot Courchesne ainsi que des neveux et nièces.Elle sera exposée à la:745, avenue Esther-Blondin(angle 18e Avenue et Provost) Lachinele vendredi 30 décembre 2016. Le salon funéraire sera ouvert à compter de 10h.Les funérailles auront lieu le même jour en la chapelle de la Maison mère à 13h30.Prière de ne pas envoyer de fleurs.Direction: