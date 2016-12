BRODEUR, Fernande

(née Boivin)



À Laval, le jeudi 15 décembre, à l'âge de, est décédée Fernande Boivin, veuve François Brodeur.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (Jules), Francine, Claudette (Antonio), Fernand (Ginette), Diane et Monique (François), ses 10 petits-enfants, ses 21 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe:le samedi 7 janvier dès 12h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h à la salle même.Au lieu de fleurs, un don à la Maison de Soins palliatifs de Laval serait apprécié.