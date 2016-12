ROUSSEAU, Réal



À Laval, le 25 décembre 2016, à l’âge de 71 ans, est décédé M. Réal Rousseau, époux de Mme Denise Béliveau Rousseau, fils de feu Aimé Rousseau et feu Bernadette Clermont.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs: Nicole et Lise, ses frères: Gilles, Michel et Alain, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu’autres parents et amis.Il fut précédé par sa fille Céline et son frère Pierre.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 décembre 2016 de 15h30 à 21h00 et le samedi 31 décembre 2016 de 10h30 à 12h00 à la:Une liturgie de la Parole suivra à 12h00 en la chapelle de la résidence.Au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.