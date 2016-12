PARADIS, Fernande

(née Labrosse)



À Ste-Agathe-des-Monts, le 18 décembre 2016, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Fernande Labrosse, épouse de feu monsieur Romain Paradis.Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.Des funérailles religieuses ont été célébrées dans la plus stricte intimitée familiale.