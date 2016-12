LAZURE, Mariette (née Ricard)



À St-Urbain-Premier, le 25 décembre 2016, à l’âge de 85 ans, est décédée madame Mariette Ricard, épouse de feu monsieur Maurice Lazure.Elle laisse dans le deuil ses fils Benoit (Marjolaine), Pierre (Guylaine), Patrice (Manon) et Martin (Marie-Josée), ses petits-enfants Maude, Josiane, Yannick, François, Laurie, Gabriel, son arrière-petit-fils Antoine, ses soeurs Yvette, Claire (Raymond), sa belle-soeur Lucille, ses neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 30 décembre à compter de 10h, en l’église paroissiale de St-Urbain-Premier, suivi des funérailles à 11h.www.residencemariesoleilphaneuf.comLa famille tient à remercier tout le personnel de l’Hôpital Anna-Laberge, qui s’est occupé de Mariette, pour les bons soins reçus.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Anna-Laberge (formulaires disponibles lors des condoléances).