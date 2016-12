PITT, Wilfrid



Le 26 décembre 2016, à l'âge de 89 ans, est décédé Wilfrid Pitt, époux de feu Germaine Soucy.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Normand), Lise (Claude) et Normand, ses petits-fils Mathieu, Étienne (Ariane) et Jérémy, ses arrière-petits-fils Noah et Lou ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances à:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT QC J3Y 8Z4www.dignitequebec.comle jeudi 29 décembre de 13h à 16h30, suivi d'une cérémonie en sa mémoire à 16h30 en la chapelle du salon.