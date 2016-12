ST-PIERRE, Clément



À Terrebonne, le 17 décembre 2016, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Clément St-Pierre, époux de Mme Micheline Garneau. Il fut prédécédé de ses parents Antoinette Dionne et Alphée St-Pierre ainsi que de ses soeurs Hélène, Alphéda et Odélie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Bernard (Sylvie) et Christian, son petit-fils Maxime, ses frères et soeurs Denise, Jean-Marie, Clarisse et Ernest (Lise), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au:850, MONTÉE MASSONMASCOUCHEle samedi 7 janvier de 12h à 16h et une réunion de prières aura lieu à 15h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.