BONVOULOIR, Maurice



À la Maison Aube-Lumière de Sherbrooke, le 23 décembre 2016, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Maurice Bonvouloir, époux de Mme Hélène Gadoua, demeurant à Ogden.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Louise, Pierre, Anik (Jacques) et François, ainsi que ses deux petits-enfants Olivier et Catherine. Il laisse également ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les témoignages de sympathie le samedi 31 décembre à compter de 10h, en l'église de Sainte-Brigide-d'Iberville, sous la direction du salon funéraire:1500, RUE ST-PAUL NORDFARNHAM QC J2N 2W8Tél: 450-293-4474 - Téléc: 450-293-8525Les funérailles auront lieu ce même samedi 31 décembre à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière de Sainte-Brigide-d'Iberville.Des dons en sa mémoire à La Maison Aube-Lumière seraient appréciés. Formulaires disponibles à l'église ou auhttp://aubelumiere.com/don